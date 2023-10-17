Сидоров доложил тюменским депутатам, как в регионе развивается наставничество на предприятиях

В Тюменской областной думе прошел круглый стол, на котором обсуждалась тема "Наставничество как элемент государственной политики в сфере подготовки кадров". с докладом на нем выступил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Наставничество - важный инструмент в процессе подготовки кадров. Он способствует успешной интеграции начинающих специалистов на рабочем месте. Служба занятости населения Тюменской области в своей деятельности реализует практики наставничества при трудоустройстве отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы: выпускников образовательных организаций и граждан, ищущих работу и не имеющих опыта работы по имеющейся профессии (специальности); граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы; граждан с инвалидностью.

Трудоустройство граждан на условиях сопровождения наставниками осуществляется в рамках региональных дополнительных мероприятий в сфере занятости населения и предусматривает во всех случаях предоставление выплат за наставничество. Из средств областного бюджета осуществляется возмещение затрат работодателей на оплату труда наставников из расчета 1/2 минимального размера оплаты труда, увеличенного на размер районного коэффициента и страховых взносов, ежемесячно на срок от 2 до 3 месяцев. Наставник назначается исключительно из числа работников организаций, осуществляющих прием граждан по направлению органов службы занятости населения.

В 2022 году и в первом полугодии 2023 года в качестве наставников привлечено 367 человек, в том числе 247 человек при трудоустройстве стажеров, 72 человека при трудоустройстве граждан, освобожденных из УИН, 48 человек в рамках сопровождения при содействии занятости инвалидов.

Ежегодно 120 предприятий Тюменской области применяют практику наставничества при трудоустройстве граждан по направлению центра занятости. Среди них: ООО "Автоград мастер", ООО "Флекспром", ООО "Бентек", АО Тобольское ПАТП, ООО "Ситцевый край", ПДСК "Дорожник".

Александр Сидоров отметил, что работодателям также возмещаются расходы на оплату труда граждан, которых они трудоустроили. Эти расходы ежемесячно возмещаются работодателям в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на размер районного коэффициента и страховых взносов, на весь период временного трудоустройства таких граждан.