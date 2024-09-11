Студенты медколлежда в Ялуторовске учатся на месте будущей работы

Ялуторовский филиал Тюменского медицинского колледжа с 1 сентября 2024 года начал обучение группы студентов в Областной больнице №13.

"Расписание и учебная нагрузка составляется с учетом работающих студентов, практические занятия будут проводиться на базе больницы с привлечением работодателей (врачей, медицинских сестер). Администрация больницы готова сотрудничать и принимать активное участие в организации учебного процесса, ведь это наши будущие сотрудники, с помощью которых решится проблема кадрового дефицита", - рассказала главная медсестра ОБ-13 Ольга Провалова.

В учебном процессе на базе больницы используются элементы электронного обучения и дистанционные образовательные технологий. Больница так же располагает специальным оборудованием для организации видеотрансляций лекций, совещаний, собраний и т.д.

"Для самих студентов начало учебы стало настоящим праздником. Для многих это отличный шанс получить среднее профессиональное образование! Всем желаем успехов!", - подвела итог Ольга Провалова.