Тюменские автоинспекторы массово проверили водителей на трезвость

09:50 09 марта 2017
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В Тюмени сплошная проверка водителей на трезвость прошла вечером 7 марта на улице Запольной на развязке с Первомайской. О ней тюменцев предупредили накануне.

За два часа девять нарядов и двадцать два инспектора специализированного батальона ДПС проверили несколько сотен водителей, сообщает пресс-служба ГИБДД.

В результате был задержан один автомобилист в состоянии опьянения, у четырех не оказалось водительских удостоверений. Удалось ГИБДД выявить и несколько десятков нарушений в области безопасности дорожного движения.

Командир специализированного батальона ДПС Дмитрий Ноговицын заверил общественность, что такие массовые мероприятия будут проводиться постоянно — как в городе, так и на загородных трассах.

Теги: проверка на дорогах , ГИБДД , пьяные водители
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