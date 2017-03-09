Тюменские автоинспекторы массово проверили водителей на трезвость

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В Тюмени сплошная проверка водителей на трезвость прошла вечером 7 марта на улице Запольной на развязке с Первомайской. О ней тюменцев предупредили накануне.

За два часа девять нарядов и двадцать два инспектора специализированного батальона ДПС проверили несколько сотен водителей, сообщает пресс-служба ГИБДД.

В результате был задержан один автомобилист в состоянии опьянения, у четырех не оказалось водительских удостоверений. Удалось ГИБДД выявить и несколько десятков нарушений в области безопасности дорожного движения.

Командир специализированного батальона ДПС Дмитрий Ноговицын заверил общественность, что такие массовые мероприятия будут проводиться постоянно — как в городе, так и на загородных трассах.