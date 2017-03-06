ГИБДД всех проверит на трезвость

Массовую проверку водителей по выявлению фактов управления транспортом в состоянии опьянения проведут инспекторы специализированного батальона ДПС в центре Тюмени вечером накануне Международного женского дня.

В день корпоративных поздравлений женщин автомобилистам придется воздержаться от употребления алкоголя либо воспользоваться услугами общественного транспорта, отмечают в пресс-службе Госавтоинспекции.