Тюменские школьники проходят профподготовку в рамках проекта "Агропоколение"

Школьники, успешно окончившие курсы по проекту "Агропоколение", получают преимущество при поступлении в вуз. Так, выпускники агрокласса могут поступить на бюджетное место при равных баллах ЕГЭ.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в 2016 году в проекте приняли участие более 80 школ из 15 районов области. Учащиеся получили возможность пройти профессиональную подготовку по 19 направлениям, среди которых тракторист-машинист, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, овощевод, цветовод, животновод, рабочий зеленого строительства (ландшафтный дизайн), флорист, хозяйка усадьбы, повар-кондитер. После итоговой аттестации выпускники получили "Свидетельство об уровне квалификации, профессии".

"Благодаря проекту вместе со школьным аттестатом я получил специальность тракториста – машиниста, что будет подспорьем для меня как во время последующей учебы, так и в жизни. Уже сейчас могу помогать родителям, работать на тракторах с навесной техникой", - поделился ученик 11 класса Асланинской школы Ильнар Сирачев.