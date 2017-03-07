Победители регионального этапа олимпиады школьников получат награды

Более тысячи школьников Тюменской области приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады. Награждение победителей пройдет 10 марта в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

В Тюмени вручать дипломы и медали будут в белом зале ТюмГУ , в Тюменском индустриальном университете и в актовом заде колледжа искусств.

Колледж впервые стал площадкой награждения. Гостей здесь будут встречать кавалеры в смокингах и дамы в вечерних нарядах, а церемония пройдет в стиле вручения премии Оскар. Для интеллектуальной элиты региона выступят лучшие артисты и музыканты. Завершится праздник модным дефиле в национальных костюмах, отражающих многообразие народов, живущих на тюменской земле. К слову, коллекцию разработали студенты, и она уже принесла им победу на всероссийском форуме народного единства.

В Тобольске для гостей церемонии устроят экскурсии в химико-технологический корпус ТюмГУ, где расскажут о занимательной химии; в музей вуза, где покажут биоразнообразие региона, на площадку по робототехнике и прототипированию, предложат динамичную экскурсию по городу.

В Ишиме победители и призеры из 11 муниципалитетов соберутся в стенах пединститута. Встречать их будет выставка научных достижений школьников и студентов, здесь же можно будет увидеть историю образования в прошлом и настоящем, пишет "АиФ в Западной Сибири".