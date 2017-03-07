В Казанском районе пенсионерка помогла задержать виновника ДТП

В селе Яровском Казанского района под колесами автомобиля оказался пожилой человек. Водитель с места наезда уехал, не оказав пострадавшему помощь. Пешеход получил множественные переломы руки, сообщает областная ГИБДД.

Очевидцем аварии стала местная жительница Раиса Фролова. Зная, что в нескольких километрах несут службу сотрудники ГИБДД, 70-летняя женщина пешком дошла до автопатруля ДПС и сообщила автоинспекторам описание и номер скрывшегося автомобиля. Благодаря Раисе Ивановне, автоинспекторы нашли правонарушителя.

Начальник ГИБДД Казанского района Александр Трушников в преддверии 8 марта вручил пенсионерке благодарность и цветы и поблагодарил за неравнодушие и содействие Госавтоинспекции.

В беседе с автоинспекторами женщина рассказала, что главными побуждающими мотивами для нее стали сочувствие к пострадавшему и боязнь того, что в случае, если на месте пострадавшего окажется кто-то из ее родных или близких, очевидцы происшествия лишь равнодушно отвернутся.