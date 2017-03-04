Трудных подростков в Тюмени учат боевым искусствам

Волонтеры центра "Дзержинец" открыли новое направление в работе с трудными подростками в рамках программы "Наставник" – занятия японским боевым искусством "Айкидо".

Еженедельно по субботам ребята приходят на занятия, которые проходят под руководством официального представителя КРАГ (Конфедерация Российских Айкидо Групп) по Тюменской области Михаила Белкина, пишет "Мeгатюмень".

Подростки группы риска занимаются совместно с волонтёрами, потенциальными наставниками и специалистами отдела по работе с волонтёрами Центра "Дзержинец" в спортивном зале Отдела полиции №6. Тренер подбирает техники по индивидуальным особенностям ребят. Помимо физический силы спортсмены учатся быть уверенными в себе и более дисциплинированными.

Отметим, что во время тренировок задействованы все группы мышц, что не мало, важно для здоровья подрастающего поколения. Подростки, состоящие на учете ПДН (по делам несовершеннолетних) требуют особого внимания и спорт - прекрасный толчок к здоровой социальной жизни.