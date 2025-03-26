Новую модель наставничества запустили в Тюменской области

В Тюменской области стартовала региональная модель наставничества, согласно которой наставниками для детей из группы риска могут стать педагоги, представители родительской общественности, совершеннолетние участники волонтерских, юнармейских объединений, молодежных сообществ, общественные деятели, участники СВО.

Подать заявку на участие можно на сайте ДТиС "Пионер" либо обратиться к куратору наставничества в организацию, где обучается ребенок, и заполнить необходимые документы.

Старт Региональной модели наставничества — единого подхода во взаимодействии с подростками группы особого внимания для максимально эффективной профилактической работы дали в январе 2025 года. В муниципалитетах прошли семинары и встречи с кураторами и наставниками. Лучшие из них были награждены благодарственными письмами.

Мероприятия состоялись в Абатском, Армизонском, Аромашевском, Вагайском, Бердюжском, Исетском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Тобольском, Юргинском, Ялуторовском районах и Заводоуковском муниципальном округе, а также в Ишиме, Ялуторовске и Тобольске.