Подростки устроили смертельное ДТП под Тюменью

Вечером 16 марта у села Чикча 17-летний водитель "Жигулей" сбил попутный питбайк, которым управлял 16-летний подросток, в результате столкновения 17-летний пассажир питбайка погиб, сообщили в ГАИ.

Обстоятельства ДТП выясняются, прокуратура проводит проверку.

В депздраве сообщили, что вызов поступил в 20:06. На месте аварии работали две бригады скорой медицинской помощи. Они констатировали смерть пассажира питбайка. Одному из водителей помощь оказали на месте, второй находится в ОКБ-2 в крайне тяжелом состоянии.