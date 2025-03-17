Подростки устроили смертельное ДТП под Тюменью

Вечером 16 марта у села Чикча 17-летний водитель "Жигулей" сбил попутный питбайк, которым управлял 16-летний подросток, в результате столкновения 17-летний пассажир питбайка погиб, сообщили в ГАИ.
Обстоятельства ДТП выясняются, прокуратура проводит проверку.
В депздраве сообщили, что вызов поступил в 20:06. На месте аварии работали две бригады скорой медицинской помощи. Они констатировали смерть пассажира питбайка. Одному из водителей помощь оказали на месте, второй находится в ОКБ-2 в крайне тяжелом состоянии.
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