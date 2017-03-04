Тюменские флористы рассказали о цветочных трендах

Самым популярным подарком женщинам на 8 марта, по мнению тюменских флористов, остается классический букет роз, спрос на который никогда не падает.

По словам владелицы цветочного салона "Ананас" Дарьи Гуровой, этой весной на пике держится тренд на европейский стиль оформления букетов.

Уходит мода на цветы в коробочках. Им на смену пришли композиции в деревянных ящиках, которые смотрятся очень стильно. По-прежнему популярными остаются комплекты из цветов и сладостей, когда в композиции могут быть собраны конфеты, шоколад и разноцвет, пишет ИА "Тюменская линия".

На памяти у сотрудников магазина удивительный февральский подарок даме сердца с доставкой на дом от щедрого поклонника. Будучи за границей мужчина попросил от своего имени подарить девушке 1001 розу. Для удобства транспортировки и размещения в доме, цветочницы создали 10 классических букетов по 101 розе в каждом.

"Причем розы были не из дешевых – эквадорские, - вспоминает Дарья Гурова. - Подарок обошелся дарителю чуть менее 70 тысяч рублей".

Отметим, к празднику тюменские мужчины стараются удивить экзотикой – спрос на голландские пионы и ромашки растет. Как сообщалось ранее, жители Тюмени также стали чаще выбирать цветы не по сезону.