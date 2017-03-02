Владельца "Лексуса" отправили за решетку за накопленные штрафы

14:34 02 марта 2017
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pixabay.com

В Тюмени к месяцу административного ареста приговорили злостного неплательщика штрафов за нарушения правил дорожного движения.

В прошлом году сотрудники ГИБДД привлекали 26-летнего владельца "Лексуса" к административной ответственности 28 раз, в трети случаев — за превышение скорости. За все время молодой человек уплатил только три штрафа. Суд назначил ему 35 суток ареста за неуплату пяти штрафов в установленные законом сроки.

С начала года в областном центре за просроченные штрафы автоинспекторы привлекли к ответственности 143 водителей. Большинству удвоили штрафы, 20 назначили административный арест, 29 — обязательные работы, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

Теги: ГИБДД , штрафы , арест
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