Тюменские врачи приняли участие в видеоконференции о патологиях щитовидной железы

Кафедра онкологии российской медицинской академии непрерывного профессионального образования проводит цикл интернет-конференций, посвященных сложным вопросам лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.

Видеоконференция 27 февраля была посвящена мультидисциплинарному подходу к лечению пациентов с распространенным радиойод-резистентным раком щитовидной железы. Доклады экспертов заслушали специалисты "Медицинского города" в Тюмени, занимающиеся патологией щитовидной железы. Председателями образовательного курса выступили проректор по учебной работе, заведующая кафедрой онкологии РМАПО, член-корреспондент РАМН, профессор Ирина Поддубная, вице-президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи РОНЦ им. Н.Н. Блохина, профессор Сергей Подвязников и заведующий отделом радионуклидной диагностики и терапии ФГБУ "Эндокринологический научный центр" Павел Румянцев.

Как рассказали в пресс-службе Медгорода, кроме рамочных докладов состоялась презентация клинического опыта - применение препарата "Ленвима". Были актуализированы вопросы лечения таргетными препаратами радиойод-резистентного рака щитовидной железы и обеспечение максимально длительной терапии.

Руководитель терапевтической службы ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город" Елена Гайсина представила практические рекомендации по управлению нежелательными явлениями со стороны сердечно-сосудистой системы.

"Долгое время лечение данного заболевания считалось дискутабельной темой, так как данная опухоль малочувствительна. На сегодняшний день появились новые препараты и как следствие - новые возможности", - отметила Елена Гайсина.

Отметим, рак щитовидной железы, пусть и занимает далеко не первое место по распространенности, остается важной проблемой. Количество заболевших год от года растет, причем такая картина наблюдается не только в отдельно взятом регионе, но в мире в целом. Особенно актуален вопрос для Тюменской области, который является эндемичным районом для этого заболевания. Однако проблему удается решить благодаря методам ядерной медицины, применяемым в тюменском радиологическом центре. Кроме того, эксперты напоминают, что одну из определяющих ролей в лечении рака играет своевременное обнаружение болезни, рак щитовидной железы - не исключение.