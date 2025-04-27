Двадцатисантиметровую опухоль удалили тюменские врачи

В тюменском Медицинском городе врач-онколог, врач-уролог высшей квалификационной категории, член Российского общества онкоурологов и Российского общества урологов Александр Купчин совместно с ассистентом врачом - онкологом Артемом Кельн успешно провели операцию по удалению опухоли больших размеров в левой почке.

Женщина записалась на прием к участковому терапевту с симптомами выраженной анемии. В поликлинике по месту жительства пациентку обследовали и обнаружили новообразование в левой почке. Для дальнейшего обследования ее направили к специалистам в "Медицинского города", где специалисты выявили опухоль левой почки и тромб в нижней полой вене. Мультидисциплинарная команда специалистов приняла решение прооперировать пациентку в отделении онкоурологии.

Для компенсации анемии выполнили переливание крови (гемотрансфузия). После этого бригада онкоурологов успешно удалили почку с опухолью размерами 20 см, также был удален опухолевый тромб из нижней полой вены. "Опухоль занимала практически всю левую половину брюшной полости. Ситуацию осложняло наличие опухолевого тромба в нижней полой вене. Послеоперационный период проходит без осложнений, пациентка чувствует себя хорошо и восстанавливается", - прокомментировал Александр Купчин.

Операция завершилась полным удалением злокачественной опухоли и после выписки пациентка будет находиться под наблюдением онколога по месту жительства, - сообщает

Надежда Унгефуг, пресс-секретарь Медицинского города (г. Тюмень).