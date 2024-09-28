Тюменские онкологи используют новую методику помощи

В тюменском "Медицинском городе" впервые проведена операция лапароскопическая левосторонняя гемигепатэктомия женщине с тяжелым поражением печени.

У 75-летней пациентки из Ишима врачи обнаружили холангиокарциному, первичный рак в левой доле печени. Причинами такого заболевания могут стать паразиты, живущие в речной рыбе Тюменской области. А единственным методом его лечения является операция.

В ходе операции бригада хирургов отделения абдоминальной онкологии Медгорода, во главе с Евгением Франком удалила 50% печени, пораженной заболеванием. Операция выполнялась на современной 3D-лапароскопической стойке.

"Мы понимали, что на наших плечах лежит огромная ответственность, и мы должны сделать все, чтобы помочь нашей пациентке", — делится Евгений Мейлихович. - Лапароскопическая техника позволяет не только сократить реабилитационный период, но и минимизировать послеоперационные боли и осложнения".

Уникальность этого случая в том, что впервые была удалена левая сторона печени. До этого хирурги имели дело с правосторонними новообразования печени. Сложность именно таких операции - в сложной системе кровообращения этого органа и высоком риске критической кровопотери. Оперативное вмешательство проводится быстро и точно, это требует высочайшей квалификации команды оперирующих хирургов.

Операция прошла успешно. Женщина уже вернулась к привычному активному образу жизни, сообщила Елена Лосева, пресс-секретарь МКМЦ "Медицинский город" (г. Тюмень).