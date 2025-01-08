Специалисты тюменского "Медгорода" рассказывают о профилактике онкологии

В тюменском "Медицинском городе" помогают бороться с онкологическими заболеваниями. Многие из этих недугов можно предотвратить, если знать и избегать основных факторов риска.

Среди основных факторов врачи называют, прежде всего, табакокурение. Оно связано не только с раком легких, но и с опухолями в области рта, гортани, поджелудочной железы и других органов.

Чрезмерное потребление алкоголя повышает риск развития рака печени, груди, кишечника и полости рта. Снижение употребления спиртных напитков существенно снижает этот риск.

Третий и четвертый факторы - диета с высоким содержанием жирной, переработанной пищи и низким потреблением фруктов и овощей и недостаточная физическая активность. Они повышают риск различных видов рака, включая рак молочной железы и кишечника.

Не менее опасен и такой фактор, как инфекции. Некоторые вирусы и бактерии, такие как вирус папилломы человека (ВПЧ) и гепатит B и C, связаны с повышенным риском развития рака. Вакцинация и безопасное поведение могут предотвратить заражение.

В новогодние праздники мы традиционно подводим итоги уходящего года и планируем будущее - идеальное время, чтобы задуматься о своем здоровье и принять решения, которые помогут его сохранить на долгое время.

По материалам МКМЦ "Медицинский город" (г. Тюмень).