Тюменские следователи проверили школьников на детекторе лжи и раскрыли секреты профессии

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов вместе с старшеклассниками из тюменской гимназии № 21В побывали в гостях у следственного управления СКР по Тюменской области и встретились с руководителем управления Михаилом Богинским.

На профилактическом уроке руководитель отдела кадров Наталия Луканина в музее следственного управления поведала школьникам об истории следствия, работе следователей в современных условиях, условиях поступления в академию Следственного комитета.

"Следователь - это человек с высшим юридическим образованием, он в совершенстве должен знать действующее законодательство, быть мобильным, он должен быть готов в любое время суток выехать на место происшествия. Следователь – это еще и хороший психолог. Он должен уметь слушать и слышать, гибко менять предположения и версии".

Затем школьники отправились в отдел криминалистики, где следователь-криминалист Энок Мартиросян рассказал о раскрытых преступлениях, возможностях криминалистической техники. Ребятам напомнили об элементарных правилах безопасности, в том числе и в Интернете, соблюдение которых позволит значительно снизить риск совершения преступления и защитит от посягательств.

Полиграфолог Светлана Якубовская рассказала о своей работе. Ребята впервые увидели "детектор лжи", главная задача которого - вывести человека на "чистую воду" или подтвердить непричастность к совершению преступления. В завершение встречи школьникам рассказали об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, раздали разработанные в следственном управлении памятки, сообщает пресс-служба ведомства.