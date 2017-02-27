В Тюмени подвели итоги новогоднего фотоконкурса

11:20 27 февраля 2017
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pp.vk.me
| Фото: pp.vk.me

Более 150 фотографий прислали горожане на фотоконкурс "Новогодняя Тюмень". В воскресенье, 26 февраля, в рамках празднования Масленицы, были объявлены победители и призеры творческого состязания. Лучшие фотографы поднялись на сцену и получили свои награды.

Третье место заняла Анастасия Ракшина – автор фото главной елки города, диплом обладателя второго места достался Светлане Бречко за фото фрагмента украшенной елки на Центральной площади. Победителем конкурса стал Нитай Ужаченко с фотографией девочки у новогоднего окна.  

Благодарность за участие в фотоконкурсе "Новогодняя Тюмень" вручена Алене Крамаренко, Ксюше Григорьевой, Аркадию Саитову, Людмиле Ильиной, Владимиру Смирнову, Марине Гильмановой, Оле Лукошковой, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Теги: Новый Год , фотоконкурс , награждение
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