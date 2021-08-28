Победителям тюменского фотоконкурса #рекавремени72 подарят брендированные толстовки

19:42 28 августа 2021
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Фото пресс-службы ЦКиТ "Тюмень"

В Тюмени продолжается фотоконкурс #рекавремени72, в котором может принять участие любой желающий. Итоги будут подводиться 14 сентября, победителям вручат брендироанные толстовки.

Для участия в конкурсе нужно прийти на площадь 400-летия Тюмени, сфотографироваться с одним из рисунков арт-променада "Река времени", а затем опубликовать получившийся снимок на своих страницах в соцсетях с хештегом #рекавремени72. Также необходимо подписаться на группу "Общегородские мероприятия" во "ВКонтакте" или аккаунт "Культурные мероприятия Тюмень" в Instagram.

В проект "Река времени" входят восемь 3D-рисунков, посвященных разным периодам из истории Тюменской области: от покорения Сибири и купеческих дел до тылового труда в Великую Отечественную войну и современности. Толстовки достанутся авторам фотографий, набравшим наибольшее количество лайков, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: акция , история , соцсети , фотоконкурс
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