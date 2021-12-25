Тюменские школьники примут участие в конкурсе фотопроектов на тему буллинга

Региональный конкурс фотопроектов на тему буллинга "UNИT" проходит среди школьников Тюменской области. Прием заявок продолжается, итоги подведут 16 января.

Как сообщила куратор проекта Анжелика Тарутина из Ялуторовска, задача организаторов - обратить внимание на проблему буллинга и непринятия людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Зачастую на фоне предвзятого отношения сверстников у ребят формируется низкая самооценка и появляются комплексы. Поэтому наша задача – привлечь внимание к этой теме и найти пути ее решения", - отметила организатор.

Подать заявку могут тюменцы в возрасте от 14 до 17 лет. Победителей будут определять в двух номинациях - "Анти-буллинг" или "Люди с неограниченными возможностями". Для участия необходимо создать коллаж, состоящий из одной или нескольких фотографий. Свои работы школьники должны загрузить в Google-диск и прикрепить ссылку в форме регистрации до 9 января.

Имена победителей и призеров объявят 16 января. Кроме того, по итогам конкурса организаторы планируют провести выставки и онлайн-встречи со специалистами, которые расскажут о буллинге и о том, как ему противостоять, пишет ИА "Тюменская линия".

Отметим, проект регионального конкурса "UNИT" стал одним из победителей областной школы социального проектирования "Под парусом мечты". Анжелика Тарутина работала над ним вместе со старшеклассницей из Тобольского района Дайаной Маргановой.