Тюменцы с размахом отметили Масленицу и проводили зиму

18:00 26 февраля 2017
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Последняя календарная неделя зимы традиционно завершается грандиозным праздником Масленицы, в Тюмени массовые гулянья и фольклорные праздники прошли в разных районах города, гостей ждали игры, развлекательные программы и конкурсы.

Корреспондент "NewsProm.Ru" побывал на главной площадке мероприятия - на Цветной бульвар проводить зиму пришли тысячи горожан.

На сцене с песнями, танцами и забавами выступили лучшие городские творческие коллективы. Зрителей ждали веселые конкурсы и театрализованные представления.

На протяжении всего гулянья работали интерактивные площадки, которые не давали скучать ни взрослым, ни детям. "Шапочный турнир", "Перетягивание каната",  "Казачьи забавы для детей", "Народные танцы и игры" - каждый нашел себе занятие по душе. Любители блинчиков  соревновались в поедании лакомства на скорость, а у фонтана тюменцы водили хоровод с песнями.

На крыльце цирка расположилась выставка кукол-чучел, с которыми каждый норовил сфотографироваться. Также на Цветном бульваре работали несколько тематических фотозон.

Символом праздника стали "Ворота счастья", на которых развевались десятки ярких разноцветных ленточек.

Теги: Масленица , праздник
Любовь Голышева

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