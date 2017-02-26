Тюменские школьники разработают уникальный маршрут по региону

12:23 26 февраля 2017
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Юные тюменцы примут участие в туристско-краеведческих экспедициях в рамках всероссийского проекта "Я познаю Россию". Ученики вместе с учителями и родителями посетят достопримечательности своего региона, а затем составят уникальный маршрут.

Проект предполагает знакомство подростков с достопримечательностями, памятниками, объектами историко-культурного наследия и просто живописными местами малой родины. Основная задача – привлечь учащихся к изучению своего города, села, соседних районов и населенных пунктов. При этом школьники увидят знакомые и привычные вещи под другим углом. В каждом регионе будет выбран победитель, он представит свой проект на форуме "Я познаю Россию", который состоится в Москве этим летом, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: история , школьники , проект , экспедиция , краеведение
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