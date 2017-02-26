Тюменские операционные медсестры повышают свою квалификацию

Образовательная конференция "Обеспечение безопасного микроклимата в операционном блоке медицинских организаций" собрала в Тюмени более 200 операционных сестер из Тюмени и Тюменской области. Мероприятие состоялось под эгидой региональной профессиональной сестринской ассоциации.

Как отметил президент ассоциации Раиса Куликова, средний медицинский персонал регулярно посещает образовательные форумы: только за последний месяц прошло пять масштабных конференций в Тюмени, Тобольске, Заводоуковске и Ишиме. "Это показатель того, что медсестры хотят совершенствовать свои навыки и повышать квалификацию", - подчеркнула она.

По мнению заведующего операционным блоком ОКБ №1 Евгения Янина, многое на хирургической операции зависит от врача, но и на медсестру возложена огромная ответственность.

О современных сестринских технологиях и этических вопросах профессии говорили на конференции, приуроченной к Европейскому дню операционной медсестры. Специалисты из разных медучреждений выступили с докладами. Образовательные практико-теоретические занятия провели специалисты из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.