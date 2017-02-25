Выпускные экзамены у тюменских школьников завершатся в июне

Первыми экзаменами, которые предстоит сдать тюменским школьникам, станут география и информатика. Оба из них сдаются по выбору и назначены на 29 мая. Последними в расписании стоят химия и история, которые запланированы на 19 июня, пишет газета "KП-Тюмeнь".

Обязательными являются ЕГЭ по математике и русскому языку, они в расписании выпускников стоят 31 мая (базовая математика), 2 июня (профильная математика) и 9 июня (русский).

С 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни. Таким образом, уже к 1 июля выпускники сдадут все экзамены и смогут спокойно отдыхать целых два месяца. Если по каким-то причинам выпускник не пойдет в университет в этом году, сдавать экзамены в следующем не придется - сертификат ЕГЭ действует в течение 4 лет.

Это еще один плюс единого государственного экзамена, ведь результаты вступительных испытаний, которые прежде проводил каждый вуз, действовали только в год поступления и начинались только в июле.