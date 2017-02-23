Вузы и колледжи Тюменской области в этом году выпустят 400 молодых педагогов

Около 400 молодых педагогов выпустят в этом году из учебные заведения Тюменской области, из них 70 уже определились с будущим местом работы, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн.

"Задача стоит как раз такая – не пополнять список безработных на рынке труда выпускниками. К сожалению, такие специалисты есть. Тем более, что на ряде предприятий идет сокращение. Люди с большим опытом встают на биржу труда. Хотя в целом в регионе ситуация с занятостью позитивная: больше вакансий, чем тех, кто состоит на учете в качестве безработного", - цитирует Виктора Рейна издание "Вслyх.рy".

Региональные власти стараются менять представление молодых людей о том, как выглядит рынок труда. "Мы на первом месте по количеству красивых молодых ребят, которые работают в сфере охраны. Это не делает нам чести. А сколько людей являются участниками созидательного процесса и создают внутренний валовый продукт? Жалкая цифра с учетом существующих амбициозных задач", - заключил народный избранник.