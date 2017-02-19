Среди тюменских школьников определили лучших знатоков географии

Более 40 школьников Тюменской области приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады по географии, сообщили в пресс-службе губернатора.

Лучшими среди 9 классов стали Роман Гультяев из Ишимского лицея имени Е.Г. Лукьянец, Степан Свидерский из тюменской гимназии №21 и Антон Фень из школы №5 г. Тюмени. В параллели 10-11 классов победу одержали Арина Тишенская, Андрей Ляпин и НикитаШахов из гимназии ТюмГУ.

Испытания проходили в два тура. В теоретическом школьники отвечали на вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью и физико-географическими особенностями природных явлений, в практическом - решали логические инженерные задачи.

Жюри отметило, что ребята блестяще работали с картами в этом году.

Кстати, впервые за все время проведения олимпиады в областной этап прошел выпускник вечерней школы Тобольска, который показал хорошие знания и вошел в первую десятку рейтинга.