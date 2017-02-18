Для трудных тюменских подростков организуют масленичные гулянья

Специалисты Центра социальной реабилитации "Тюменский" планируют провести для трудных тюменских подростков гулянья в честь Масленицы. В мероприятии будут задействованы участники проекта "Наставник".
По мнению организаторов из центра "Дзержинец", подростки группы особого внимания на таком мероприятии смогут создать новый "круг" общения с людьми, которые могут выступить примером для подражания или помогут в трудной жизненной ситуации.
Поучаствовать в проекте и стать наставником для подростков может каждый. Для этого не обязательно проводить какие-то мероприятия, главное – дружеская поддержка, доброе слово и мудрый совет, а также участие в жизни ребенка, пишет "Мeгатюмень".
Общение подростков с такими наставниками дает свои положительные результаты: повышается успеваемость детей, сокращается количество прогулов в школе, конфликтных ситуаций и антиобщественных действий.
Узнать подробности о проекте можно по адресу г. Тюмень, ул. Ватутина, 6/1 или по телефону: 68-41-22.
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