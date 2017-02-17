Родители тюменских школьников попробуют сдать ЕГЭ

Пробное ЕГЭ по русскому языку пройдет в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Заводоуковске для родителей школьников в начале марта. Взрослым предстоит на себе испытать все этапы экзамена.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, формат проведения ЕГЭ будет полностью повторять экзамен для школьников, даже бланки с заданиями будут вскрывать при участниках. Единственное отличие – время проведения экзамена, вместо трех часов мамам и папам выделят один час на выполнение всех заданий.

Основная задача репетиционного ЕГЭ – познакомить родителей с процессом и показать, что если ребенок старательно учился в школе, готовился к экзаменам, никаких сложностей не возникнет. Все задания составлены по школьной программе. Кроме того, ученики могут пользоваться бесплатным банком заданий на сайте Федерального института педагогических изменений (http://www.fipi.ru/).

Члены общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области отмечают, что чем больше предметов по выбору сдаст ребенок, тем больше перед ним откроется дорог. Имея на руках результаты ЕГЭ по разным дисциплинам, выпускник может выбрать больше специальностей и направлений в вузе.



