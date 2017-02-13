Родители тюменских выпускников сдадут ЕГЭ

Репетиционный Единый государственный экзамен для родителей пройдет в Тюменской области в рамках областного форума "Большая перемена".

Как сообщили в областном департаменте образования и науки, экзамены пройдут в имитационных пунктах проведения экзамена (ППЭ), которые разместятся в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Заводоуковске. На входе в ППЭ родителям предстоит пройти металлодетектор и сдать запрещенные средства связи. Встречать их будут руководители пунктов проведения экзаменов, члены ГЭК и организаторы. Экзамен начнется с инструктажа и заполнения бланков регистрации, затем родители приступят к выполнению экзаменационной работы.

В 2017 году в репетиционных экзаменах для родителей примут участие руководители органов исполнительной власти региона, ректоры вузов, депутаты и общественные деятели.