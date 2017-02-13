Европейский фестиваль молодежных театров пройдет в Тюмени

13:00 13 февраля 2017
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Фестиваль "Театральная революция – 2017"  пройдет в областной столице с 1 по 5 марта. Его проведет молодежный театральный центр "Космос" под патронатом Международной ассоциации любительских театров (AITA).

Участниками фестиваля станут лучшие молодежные коллективы из Венгрии, Германии, Дании, Словакии, Франции, Чехии и России. Гостей ожидают одиннадцать спектаклей на языках театров-участников, мастер-классы и творческие встречи.

Фестиваль развернется на двух площадках — в Тюменском драмтеатре и открывающемся в конце февраля новом молодежном театральном центре "Космос". 

С 2007 года в Тюмени фестиваль "Театральная революция" проводился театром "Мимикрия", на нем выступали театральные коллективы из разных городов России. В этом году он меняет формат и становится площадкой для существующего с 1997 года Европейского фестиваля молодежных театров, сохраняя прежнее название, сообщают в пресс-службе "Космоса". 

Посмотреть программу фестиваля можно на сайте молодежных театров Тюмени

Теги: фестиваль , Тюменский драматический театр , театры
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