Европейский фестиваль молодежных театров пройдет в Тюмени

Фестиваль "Театральная революция – 2017" пройдет в областной столице с 1 по 5 марта. Его проведет молодежный театральный центр "Космос" под патронатом Международной ассоциации любительских театров (AITA).

Участниками фестиваля станут лучшие молодежные коллективы из Венгрии, Германии, Дании, Словакии, Франции, Чехии и России. Гостей ожидают одиннадцать спектаклей на языках театров-участников, мастер-классы и творческие встречи.

Фестиваль развернется на двух площадках — в Тюменском драмтеатре и открывающемся в конце февраля новом молодежном театральном центре "Космос".

С 2007 года в Тюмени фестиваль "Театральная революция" проводился театром "Мимикрия", на нем выступали театральные коллективы из разных городов России. В этом году он меняет формат и становится площадкой для существующего с 1997 года Европейского фестиваля молодежных театров, сохраняя прежнее название, сообщают в пресс-службе "Космоса".

Посмотреть программу фестиваля можно на сайте молодежных театров Тюмени.