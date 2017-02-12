На новую ферму в Ялуторовском районе завезли племенной скот

В Ялуторовской районе продолжается реализация инвестиционного проекта по строительству фермы КРС в селе Аслана. В возведенные животноводческие помещения уже завезли 50 племенных нетелей черно-пестрой породы. Первый приплод ожидается уже в апреле.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, высокопродуктивных животных завезли из ПК "Молоко" Нижнетавдинского района. На ферме готов для них корм хорошего качества, уже работают пять сотрудников. В перспективе здесь будут трудиться 30 человек.

Проект реализует ООО "Север-строй" при поддержке районной администрации, объем инвестиций составит 3 млн рублей. На ферме будут внедряться современные технологии, в частности, одну из ферм снабжать электроэнергией будут солнечные батареи.

В планах инвестора - выход на объём в 1200 голов КРС, к тому же кормовая база позволяет это сделать. По словам генерального директора сельхозпредприятия Рании Валитовой, главная задача - создать рентабельное производство по выпуску экологически чистых продуктов. Отметим, Рания Валитова стала лучшей выпускницей первой сессии "Школа фермера", направленной на расширение компетенции, рост профессиональных навыков предпринимателей на селе.