В Тюменском районе готовятся к весеннему паводку

В населенных пунктах Тюменского района ведется подготовка к весеннему паводку, особое внимание уделено территориям, которые в прошлом году попали в зону подтопления и риска. Итоги проводимой работы подвели на заседании районной комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Глава Червишевского МО Михаил Капустин отчитался, что в результате ремонта ул. Пышминской дорога стала выше на 45 см, в районе ИЖС-3 укрепили земляной вал. В деревне Малые Акияры утвердили схему эвакуации. "Зону возможного подтопления определили, исходя из опыта прошлого года. При необходимости сможем разместить людей в школе и культурно-досуговом центре Червишево. Еще 160 человек по договору в гостиницах "Робинзон" и "Милена". Сейчас проводим разъяснительную работу с населением, проверяем систему оповещения, в ближайшее время начнем подготовку водопропускных каналов и труб", - рассказал он.

И.о. главы Богандинского МО Михаил Захаров отметил, что территорию возможного риска подтопления расширили по сравнению с прошлым годом. С данных участков вывезут снег, план работы уже согласован, сообщили в управлении информационной политики Тюменского района.

Председатель КЧС и ОПБ, заместитель главы Тюменского района Юрий Коев обозначил необходимость проведения всех работ до 1 марта, чтобы успеть к началу половодья. Всех глав муниципальных образований обязали до 31 марта организовать вывоз снега с подтопляемых улиц и участков, а до 9 мая - провести месячник по уборке территорий.