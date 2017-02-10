В Тюмени поддержали детей, пострадавших в ДТП

Благотворительный телевизионный проект "День рождения Зебры" в девятый раз прошел в Тюмени в поддержку детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, шесть детей, получивших тяжкие повреждения в дорожных авариях на территории региона в минувшем году, стали обладателями сертификатов на лечение и отдых в оздоровительных центрах области, а также подарков, о которых мечтали, например, планшетов, велосипедов и плееров.

В проекте участвовали главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Лариса Невидайло, байкеры отделения "Сибирь-Запад" всероссийского мотоклуба "Ночные Волки", представители общественного совета УМВД России по Тюменской области и другие.

Организаторами благотворительного проекта уже много лет выступают Госавтоинспекция Тюменской области, Государственная телерадиокомпания "Регион-Тюмень" при поддержке правительства региона.