В Тюмени поддержали детей, пострадавших в ДТП

17:46 10 февраля 2017
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www.gibdd.ru
| Фото: www.gibdd.ru

Благотворительный телевизионный проект "День рождения Зебры" в девятый раз прошел в Тюмени в поддержку детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, шесть детей, получивших тяжкие повреждения в дорожных авариях на территории региона в минувшем году, стали обладателями сертификатов на лечение и отдых в оздоровительных  центрах области, а также подарков, о которых мечтали, например, планшетов, велосипедов и плееров.  

В проекте участвовали главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Лариса Невидайло, байкеры отделения "Сибирь-Запад" всероссийского мотоклуба "Ночные Волки", представители общественного совета УМВД России по Тюменской области и другие.

Организаторами благотворительного проекта уже много лет выступают Госавтоинспекция Тюменской области, Государственная телерадиокомпания "Регион-Тюмень" при поддержке правительства региона. 

Теги: благотворительность , ДТП , помощь , дети , подарки , ГИБДД
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