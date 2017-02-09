Тюменский драмтеатр завоевал приз фестиваля "Пять вечеров" имени Александра Володина

Тюменский драматический театр стал одним из обладателей статуэтки фестиваля "Пять вечеров" имени Александра Володина работы Резо Габриадзе. Награду тюменский коллектив получил за спектакль "С любимыми не расставайтесь".

Для ТБДТ привезти в Тюмень такую статуэтку – большая победа, также как и получить море оваций от зрителей и положительные отзывы от профессиональных критиков.

Показ спектакля состоялся 7 февраля на сцене театра "На Литейном". Тюменским артистам удалось настолько покорить зал, что их не отпускали со сцены 15 минут.

На следующий день тюменская труппа посетила редакцию Петербургского театрального журнала, где состоялось обсуждение спектакля вместе с профессиональными театроведами. ТБДТ получил высокие оценки и лестные отзывы от петербургских критиков.

Напомним, премьера спектакля "С любимыми не расставайтесь" на сцене Тюменского драматического театра состоялась 25 ноября 2016 года. Постановщиком и режиссером выступил лауреат Государственной премии РФ Александр Баргман. Ближайший спектакль на Тюменской сцене состоится 14 февраля, в день всех влюбленных.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.