У жителей Тюменской области стали чаще обнаруживать онкозаболевания

За 2016 год в регионе различные онкологические заболевания нашли у шести тысяч человек. Чаще всего среди них встречались рак кожи, рак органов дыхания и рак молочной железы. Последний стал самым распространенным видом онкологии у женщин. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова.

"По тенденциям наши показатели сходны с общероссийскими. Мы отличаемся тем, что у нас несколько выше доля раков печени и поджелудочной железы, чем в других субъектах страны. Специалисты связывают это с распространенностью описторхоза, особенно в Тобольском и Уватском районах", — добавила она.

По словам Куликовой, в минувшем году по сравнению с предыдущими новых случаев онкозаболеваний регистрировалось больше. Отчасти это объясняется тем, что с конца 2015-го за счет областного бюджета в регионе проводятся дополнительные скрининги, которые помогают обнаружить рак у ряда целевых групп населения. В этих исследованиях для выявления рака кишечника врачи используют колоноскопию, фиброгастроскопию и усовершенствованный анализ кала на скрытую кровь. Для курильщиков со стажем в определенном возрасте стала доступна компьютерная томография. Ее применяют для скрининга рака легких, так как она может показать то, что сложно обнаружить на флюорографии. Еще раньше женщинам старше 40 лет стали предлагать раз в два года делать маммографию.

Напомним, в Тюменской области от онкологических заболеваний ежегодно погибают около двух тысяч человек. По данным регионального департамента здравоохранения, за прошедший год показатель смертности от злокачественных новообразований снизился на 7%.

Влада Нерадовская