Специалисты ПФР проведут выездную консультацию в Антипино

Выездную консультацию для жителей Ленинского административного округа Тюмени проведут специалисты местного отделения Пенсионного Фонда РФ 9 февраля. Желающие смогут получить ответы на вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения, индексации, расчета пенсий и выплат.

Машина ПФР будет находиться около Дома культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10), с 13 до 15 часов, сообщили в пресс-службе ведомства.