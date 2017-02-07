Специалисты ПФР проведут выездную консультацию в Антипино

13:25 07 февраля 2017
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m.35media.ru
| Фото: m.35media.ru

Выездную консультацию для жителей Ленинского административного округа Тюмени проведут  специалисты местного отделения Пенсионного Фонда РФ 9 февраля.  Желающие смогут получить ответы на вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения, индексации, расчета пенсий и выплат.

Машина ПФР будет находиться около Дома культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10), с 13 до 15 часов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Теги: консультации , Пенсионный фонд России
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