В Тюмени готовятся к весеннему паводку

План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть во время весеннего паводка, утвердили на заседании городской комиссии по ЧС. В нем приняли участие представители администрации Тюмени, регионального МЧС, городского УМВД и местного управления Роспотребнадзора.

Для предотвращения возможного затопления части территории города будут использоваться водозащитные дамбы. Их протяженность составляет почти 34 тысячи метров.

"На сегодняшний день, учитывая опыт прошлого года, уже завершили формирование всего необходимого резерва: грунта, техники, людей, которые будут заниматься устранением внештатной ситуации. Определены места для эвакуации людей, создан резерв продовольствия и товаров первой необходимости, а также медикаментов. Город, несмотря на то что до паводка еще есть время, подготовку к нему завершает", — отметил председатель комиссии Павел Перевалов.

В апреле подготовленность к аварийно-восстановительным работам тюменских структур и организаций, расположенных в районах возможного затопления, на комплексных учениях проверят специалисты.

В районах тюменских СНТ, где в прошлые годы затапливало дороги, ведущие к дачам, жителей предупредят о возможных ситуациях,чтобы они решили, стоит ли оставаться там на период активного таяния снега.

Особое внимание участники комиссии обратили на необходимость своевременного завершения работ по уборке снега в городе, отвода талых вод с территории снегоотвалов, а также организации работы с ТСЖ и ЖСК по уборке внутридворовых территорий от снега. В рамках текущего содержания дорог подрядчики занимаются очисткой канав и водопропускных труб от мусора и снега, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Ресурсоснабжающим организациям Тюмени поручили предусмотреть создание аварийного резерва материально-технических средств на объектах ЖКХ в зонах возможного затопления.