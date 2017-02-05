Тюменцы подают заявки на "Лыжню России"

17:26 05 февраля 2017
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www.autosaratov.ru
| Фото: www.autosaratov.ru

Команды трудовых коллективов и общественных организаций примут участие во Всероссийской лыжной гонке "Лыжня России", которая состоится 11 февраля в Тюмени.

Как рассказал начальник отдела городского департамента по спорту и молодежной политике Андрей Колычев, по примеру прошлых лет ожидается, что в рамках массового забега на трассу выйдут представители более чем 25 предприятия и организаций Тюмени. Планируется участие сборной Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. В прошлые годы вуз всегда был в числе передовиков, а численность их команды достигала 400 человек. В забеге стартует и команда тюменских "моржей".

Напомним, в прошлом году на массовый забег "Лыжня России" вышли более 6,5 тыс. поклонников здорового образа жизни и лыжного спорта. Самому юному участнику было три года, самому старшему – 74 года.

В 2017 году "Лыжня России" стартует на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья на Рощинском шоссе 11 февраля в 11 часов 45 минут. Для участников массовой лыжной гонки впервые будет организован прокат лыж. Стоимость проката - 150 рублей, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: здоровый образ жизни , Лыжня России , спорт
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