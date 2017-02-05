Молодых тюменцев научат быть вожатыми

Дворце творчества и спорта "Пионер" объявил набор вожатых. Заявки от общительных и творческих ребят 14-17 лет продлится до 13 февраля.

Занятия будут проводиться дважды в неделю в центре туризма и краеведения по улице Перекопской, 34. За четыре месяца подростки изучат психологические особенности работы вожатым, узнают о способах решения конфликтных ситуаций, познакомятся с техникой безопасности. В конце учебы успешные ученики закрепят теорию в лагерях дневного пребывания. Узнать подробнее можно по телефону: (3452) 46-01-31.

Опытных вожатых ДК "Торфяник" приглашает в конкурс профессионального мастерства работников культуры, заявки на участие принимаются с 6 по 21 февраля, сообщает "Тюменская облaсть сегодня". Лучших будут выбирать в номинациях "Педагог дополнительного образования", "Специалист культурно-досугового учреждения по организации мероприятий", "Руководитель клубного формирования культурно-досугового учреждения" и "Библиотекарь завтрашнего дня". Подробности по телефону: (3452) 45-81-94.