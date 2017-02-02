Новый институт в Тюмени докажет, что в России может быть не хуже, чем в Америке

Прошел всего лишь год с момента появления в ТюмГУ кафедры криософии - и вот уже ученый совет вуза принял решение создать на ее базе Институт криологии и криософии. А ведь 6 лет назад такой науки, как криософия, вообще не существовало. По словам научного руководителя кафедры криософии, академика Владимира Мельникова, которого цитирует пресс-служба университета, за столь короткий срок новое подразделение накопило большой исследовательский потенциал:

На сегодняшний день у нас работает 8 иностранных ученых, имеющих международное признание, высокий индекс Хирша.

Самое время узнать, что привлекло их в Тюмень. Слово "криология" должно быть известно тюменцам, потому что в нашем городе находится Институт криосферы Земли. В общем, криология (в ее широком понимании) – это наука о холодных явлениях и процессах, которая помогла человечеству создать такие полезные вещи, как кондиционер. А вот криософия - это система представлений о холодном мире вообще.

Суть криософии в осознании места и роли холодной материи в происхождении и эволюции вещественно-энергетических взаимодействий в мироздании, в зарождении и поддержании жизни.

Если все равно неясно, поясним на примере. В прошлом году один из сотрудников кафедры криософии написал статью, в которой предложил отказаться от холодильников. Использование вместо них естественного холода подземных погребов может сэкономить электроэнергию. Еще больше электроэнергии может сэкономить размещение в Сибири компьютерных серверов. Как известно, сервера необходимо охлаждать - и именно обилие холода за Уралом побудило En+ строить там центр обработки данных для оказания услуг на китайском рынке.

Если какая-то наука обобщит все возможные способы применения холода, то один из двух естественных минусов нашей страны, который упомянут Андреем Паршевым в бестселлере "Почему Россия не Америка", сможет превратиться в конкурентное преимущество. И это преимущество нашей страны будет коваться в Тюмени - потому что больше нигде в мире криософией пока не занимаются.

В нашем городе имеются и другие передовые научные теории.