В Тюмени умер автор биниальности

Источник изображения: "Тюменская область сегодня".

На 83-м году ушел из жизни доктор геолого-минералогических наук, профессор Тюменского индустриального университета, один из основателей сибирской школы нефтегазовой гидрогеологии Владимир Матусевич. Помимо множества регалий и заслуг, он является одним из авторов теории, которая претендует на универсальное объяснение законов устойчивости Вселенной.

Известно, что "индус" формировался из двух научных школ: Свердловской (Виктор Копылов) и Томской (в ней лидировали Геннадий Богомяков и Иван Лебедев). Профессор являлся представителем второй: как сообщает сайт образовательного учреждения, он окончил Томский политехнический институт, там же учился в аспирантуре и работал инженером кафедры гидрогеологии и инженерной геологии.

В 1965 году перебрался в Тюмень старшим научным сотрудником и руководителем лабораторией ЗапСибНИГНИ. В 1971 году перешел в индустриальный институт, где дослужился до поста проректора по научной работе. В 1975-1980 годах возглавлял Ухтинский индустриальный институт. По возвращении в Тюмень возглавил созданную им когда-то кафедру гидрогеологии и инженерной геологии, а также в течение 16 лет избирался деканом геологоразведочного факультета (ныне - институт геологии и геоинформатики ТИУ).

В сфере научных интересов Владимира Михайловича находились подземные воды, по составу примесей в которых ученый определял перспективность нефтедобычи.

Три его работы в соавторстве с Павлом Удодовым зарегистрированы в комитете по делам изобретений и открытий при Совете министров СССР (Матусевич считается человеком, который адаптировал гидрогеохимический метод Удодова к поискам нефти и газа). Им опубликовано 260 научных трудов, в том числе 15 монографий, 2 учебника, 11 оригинальных учебных пособий. Среди учеников - 4 доктора и 22 кандидата наук.

В последние годы умерший занимался также проблемами медицинской геологии - формирующейся науки, изучающей в том числе влияние на здоровье качества питьевой воды. Но самым большим вкладом Матусевича в науку может стать выявление им в 1990-х годах совместно с Юрием Папиным и Вадимом Сапельниковым принципа парности в природе (он же дихотомия, он же бинарность, он же биниальность). Как объяснял этот принцип сам Владимир Матусевич,

Если присмотреться к живым и неживым предметам, можно увидеть, что на каждом иерархическом уровне они "уложены" по два. Вода, к примеру, состоит из кислой и щелочной частей (Н-ОН).

Действительно, парность встречается в природе часто. Например, нефть состоит из углерода и водорода (о чем свидетельствует слово "углеводороды"), а Солнце - из водорода и гелия. Один из исследователей биосемиотики Николай Вашкевич считает, что язык мозга состоит из симбиоза русского с арабским. А создатель теории решения изобретательских задач Генрих Альтшуллер учил, что системы обязательно разворачиваются в бисистемы. Впрочем, это направление (Сапельников назвал его "биниологией") является совсем новым для науки, судьба его пока неочевидна.

Еще одна необычная теория мироздания, возникшая в ТЮИ - геосолитоны.