В Тюменской облдуме пройдет научно-практическая конференция к 75-летию тюменской геологии

Научно-практическая конференция "Роль тюменской геологии в экономике России" пройдет в Большом зале Тюменской областной Думы 19 апреля. Начало в 10.00.

Она посвящена 75-летию со дня появления в Тюменской области первой геологической организации. За прошедшие десятилетия в регионе было открыто более девятисот месторождений нефти и газа, создан нефтегазовый комплекс, который был, есть и на долгие годы останется главной энергетической базой страны.

В научно-практической конференции примут участие ведущие ученые, руководители и сотрудники нефтегазовых компаний, представители органов власти, ветераны геологии.

О роли тюменской геологии в экономики России расскажет доктор минералогических наук, директор НТЦ ООО "МНП "ГЕОДАТА" Анатолий Брехунцов.

Академик Российской академии наук, главный научный сотрудник ФГБУН "Институт нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука СО РАН" Алексей Конторович выступит с докладом "Прошлое, настоящее и будущее нефтегазовой отрасли России".

О состоянии, изученности и перспективах освоения ресурсной базы Карского моря расскажет академик Российской академии наук, научный руководитель ФГБУ "ВНИИОкеанегеология" Валерий Каминский.

С докладом "Столетие – за пятнадцать лет!" выступит действительный член Академии горных наук, президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, а генеральный директор ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт" Павел Мельников в своем выступлении оценит нефтегазовый потенциал России и роль региональных геологоразведочных работ в его развитии. Также прозвучат доклады представителей нефтегазовых компаний.