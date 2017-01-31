Тюменцы могут пройти бесплатную диагностику рака кожи

День борьбы с раком кожи проведет в субботу, 4 февраля, тюменский "Медицинский город". В этот день с 9 до 14 часов, любой пациент, имеющий какие-либо образования на коже, может пройти бесплатное обследование.

Медики рекомендуют обследоваться всем, кто относится к группе риска, кто стал отмечать какие-либо отклонения в здоровье, хотя пока особенно не страдает от этого, а также лицам старше 30 лет, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС. Для удобства пациентов предусмотрена предварительная запись по телефону: 27-06-07.