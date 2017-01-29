Художница из Югры представила в Тюмени персональную выставку

Выставка графических работ и изделий из керамики Василисы Портновой проходит в Тюмени по адресу ул. Холодильная, 124. Эксперты отмечают яркую индивидуальность мастера и ее нетрадиционное видение окружающего мира.

Василиса Портнова - участник зональных, областных, всероссийских и международных выставок. С 2010 года возглавляет Ханты-Мансийское окружное отделение ВТОО "Союз художников России". Ее творчеству свойственно философское, созерцательное восприятие мира. Круг интересов автора включает античные, библейские сюжеты, прослеживается обращение к образам древних женских богинь. Один из любимых материалов художницы – шамот, который дает возможность работать с крупными объемами, сочетая пластичность глины и монументальность образов.

По мнению экспертов, творческая импровизация и высокая степень художественного обобщения делают ее произведения заметными явлениями в художественной жизни ХМАО-Югры, пишет "Вcлух.ру".