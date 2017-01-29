Стажировка на местных предприятиях помогает тюменским выпускникам найти работу

Более 300 выпускников образовательных учреждений региона и молодых специалистов отправились на стажировку на местные предприятия в 2016 году по программе службы занятости в Тюменской области.

Как сообщила пресс-секретарь регионального департамента труда и занятости населения Оксана Белова, 49% стажеров - это выпускники образовательных организаций, остальные — молодые специалисты, не трудоустроившиеся в течение трех лет после завершения профобразования, без опыта работы.

По словам специалистов, стажировка позволяет приобрести первоначальный опыт работы по полученной или родственной специальности, повысить конкурентоспособность на рынке труда. Стажировка велась по более чем 30 специальностям: юрист, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, бухгалтер, повар, учитель, воспитатель и другие.

По итогам стажировки можно получит работу. Так, участники программы успешно трудоустроились в тобольский детский сад "38 попугаев" на должности бухгалтера, воспитателя и учителя физической культуры. Два выпускника Уральского института коммерции и права остались работать по месту прохождения стажировки - на Заводоуковском элеваторе. Выпускница училища по специальности "повар" приглашена на место стажировки в качестве постоянного работника.