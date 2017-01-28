Тюменские студенты показали свои таланты на "Арт-Профи Форуме"

В Тюмени прошел студенческий "Арт-Профи Форум", участники которого проявили не только свои профессиональные навыки, но и творческие способности.

Соревнования проходили по девяти номинациям, позволяя каждому продемонстрировать свои таланты. Студенты поставили профессиональные рекорды, показали рекламу и фильмы о профессиях, написали эссе, нарисовали плакаты, спели песни и предложили социальные проекты.

Цель форума - рассказать о преимуществах рабочих профессий, привлечь абитуриентов на востребованные для экономики специальности.

Победители регионального этапа теперь поборются за право представлять Тюменскую область на всероссийском "Арт-Профи Форуме", который пройдёт уже этой весной. К слову, в прошлом году видеоролик наших ребят был признан лучшим в стране, пишет "Мегaтюмень".