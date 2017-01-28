В Тюмени воспитывают профессиональных волонтеров

Новый сезон Школы добровольчества стартовал в Тюмени. Здесь всех желающих старше 14 лет научат необходимым практическим навыкам волонтера.

Как пишет "КП-Тюмень", команда из пяти опытных тренеров расскажет новичкам о том, как стать добровольцем, как работать с подопечными, о границах ответственности волонтеров. В конце обучения студенты получат личную книжку волонтера.

Бонусом для всех обучающихся станет нетворкинг. Это социальная и профессиональная деятельность, направленная на то, чтобы с помощью круга друзей и знакомых максимально быстро и эффективно решать сложные задачи. При этом, в сути нетворкинга лежит выстраивание доверительных и долгосрочных отношений с людьми и взаимопомощь.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (3452) 68-41-22,отдел по работе с волонтёрами МАУ ДО"ЦВР"Дзержинец".