Тюменского тракториста наградили за готовность прийти на выручку

Работников коммунальных служб, отличившихся в уборке снега в новогодние праздники, наградили сегодня в Тюмени. Напомним, с 1 по 8 января в областном центре выпала месячная норма осадков.

Шестнадцать человек — дворники, водители погрузчиков, бульдозерист, тракторист и машинист автогрейдера получили признательности от главы тюменской администрации.

Среди награжденных был Ильфат Миргалиев, тракторист-погрузчик, который, очищая от снега двор на улице Линейной, 15, помог потушить автомобиль. Задымившуюся Daewoo Nexia он засыпал снегом из ковша, после чего вместе с водителем открыл капот и потушили машину до конца.

"Люди вокруг бегали, снимали на мобильные телефоны, а мы вдвоем с водителем Daewoo Nexia спасали. Потом пожарная бригада приехала. После этого случая на улице меня узнают", — рассказал Ильфат.