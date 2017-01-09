С улиц Тюмени вывезли более 25 тысяч кубометров снега

Более 25 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Тюмени минувшей ночью, использовано 66 тонн противогололедных материалов. Сегодня днем запланированы работы на 289 улицах. Поставлена задача вывозить снег с обочин, завершить расчистку остановочных карманов, обрабатывать крупные перекрестки. В уборке снега задействована вся техника.

Как сообщил сегодня в ходе селекторного совещания директор городского департамента жизнедеятельности Александр Савостеев, работы по очистке дворов и внутриквартальных дорог в течение двух недель должны произвести управляющие компании. Чтобы вывезти собранный снег на полигон, УК получат бесплатные талоны.

По словам руководителя управы Центрального округа Сергея Польянова, в ближайшие дни контроль за качеством уборки территорий вблизи торговых центров, заправок, социальных учреждений и во дворах жилых домов будет усилен. Квартальные проведут обход и составят план с руководителями хозяйствующих субъектов по очистке территорий и вывозу снега на полигоны.

Как сообщает пресс-служба администрации города, с 1 по 8 января в областном центре выпала месячная норма осадков. По имеющимся прогнозам небольшой снег будет идти и в ближайшие два дня, ожидается сильный мороз.