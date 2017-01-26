Тюменцы, которые не успели встретить Новый год, смогут повторить попытку 28 января

17:20 26 января 2017
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www.treda.ru
| Фото: www.treda.ru

Корейская община Тюменской области готовится к встрече корейского Нового года (Seollal), который наступит 28 января. Как передает региональный комитет по делам национальностей, мероприятие состоится в ресторане национальной кухни "Пагода" на улице Геологоразведчиков областного центра. 

Новогодний концерт откроется самым известным корейским национальным танцем "Пучечумом" (это танец с веерами). Затем Марина Цхай исполнит русские и корейские народные песни. Марина известна тем, что это ее голосом поет Анна Самохина в фильме "Дон Сезар де Базан":

Изюминкой мероприятия обещают стать показательные выступления тхэквондистов под руководством Цой Мен Чера - основателя этого вида спорта в Советском Союзе. Существует легенда, согласно которой в 1970-х годах Цой победил на татами будущего российского президента Владимира Путина.

Закончится праздник запуском воздушных змеев в тюменское небо.

Теги: тхэквондо , Новый Год , Корея
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