Корейская община Тюменской области готовится к встрече корейского Нового года (Seollal), который наступит 28 января. Как передает региональный комитет по делам национальностей, мероприятие состоится в ресторане национальной кухни "Пагода" на улице Геологоразведчиков областного центра.
Новогодний концерт откроется самым известным корейским национальным танцем "Пучечумом" (это танец с веерами). Затем Марина Цхай исполнит русские и корейские народные песни. Марина известна тем, что это ее голосом поет Анна Самохина в фильме "Дон Сезар де Базан":
Изюминкой мероприятия обещают стать показательные выступления тхэквондистов под руководством Цой Мен Чера - основателя этого вида спорта в Советском Союзе. Существует легенда, согласно которой в 1970-х годах Цой победил на татами будущего российского президента Владимира Путина.
Закончится праздник запуском воздушных змеев в тюменское небо.
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